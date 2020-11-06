Внесены дополнения в постановление главного санврача СКО

Новости МТРК, COVID-19: Казахстан

20:33 6 Ноября 2020

Так, со следующей недели передвижение от места работы до места жительства будет возможным только при наличии специальной справки работодателя свободного образца. Въезд и выезд граждан из города запретят, за исключением сотрудников организации жизнеобеспечения, лиц, въезжающих и выезжающих по медицинским показаниям.

К этой же категории относятся те североказахстанцы, которые находятся на лечении и под наблюдением в стационарах. Выезжать за пределы города можно на транспорте, задействованном в природоохранных и ветеринарных мероприятиях, дорожно-ремонтных работах, аварийных и санитарно-эпидемиологических служб, поставщиков продуктов первой необходимости, передвижение грузового транспорта тоже разрешили.

Арман Кушбасов, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Ограничивается время работы торговых объектов, ТРЦ , непродовольственных магазинов с 10 утра до 20 часов. Всех объектов общественного питания — с 8 утра до 9 вечера, мелких не продуктовых — с 8 утра до 8 вечера. Посадка на авио и жд только при наличии отрицательного ПЦР -теста. Запрещается посещение парков и иных мест скопления людей.

 

 

Анжелика Сычева

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