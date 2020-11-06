В 2020-м на мед.реабилитацию из республиканского бюджета направлено больше Т1 млрд.

Вынуждена лечиться из-за травмы, полученной в молодости. На Алимпиаду Крылову много лет назад напал наркоман, когда она шла утром на работу. Какие-то недуги, связанные с этим инцидентом, она поборола. Но боль в шее осталась с ней до сих пор. Поэтому реабилитации женщине периодически нужны.

Алимпиада Крылова, жительница г.Петропавловска:

— В нашей страховой медицине сейчас стал доступен кабинет массажа, раньше туда мы ходили платно. Мне первый раз прописали 7 процедур, я записалась, не очень долго ждала. Я проходила еще магнитотерапию. Ее мне и сейчас назначили.

В отделении физиотерапии городской поликлиники №2 делают до 300 процедур. Для этого отвели целый блок с кабинетами. В этом, например, бесплатно проводят ту самую магнитотерапию, о которой говорила наша героиня. Получают её, как и другие медуслуги, застрахованные североказахстанцы, а также те, кто относится социально уязвимым слоям населения.

Айман Кулькарина, врач — физиотерапевт городской поликлиники №2:

— Такие больные, как постинсультные, послеоперационные, посттравматические больные. После удаления грыжи позвоночника, либо паховой грыжи, эндопротезированые больные приходят к нам получают физиопроцедуры.

Для этого из областного фонда социального медстрахования второй городской поликлинике в этом году выделили около 17,5 млн тенге. Приличные суммы на бесплатную реабилитацию направляют и в районы. И это дает свой эффект.

Житель Келлеровки Владимир Герасимчук дважды становился героем наших сюжетов. В марте после первой реабилитации он мог лишь стоять, в июне медленно ходил с тростью. А теперь…

Бибигуль Кабаева, врач-невропатолог Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы:

— Он самостоятельно передвигается, сам себя обслуживает, полностью в сознании, ориентирован в собственной личности, во времени. Это проходит у нас в условиях поликлиники уже амбулаторно, также реабилитолог назначает ему процедуры, физио, массажи, логопеда.

В области в условиях стационара реабилитацию прошли почти 82,5 тысячи североказахстанцев. Это число могло быть еще больше, и проблем с финансированием бы не возникло, но есть люди, которые будут пользоваться преимуществами новой медицинской системы пока не спешат.

Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— На сегодняшний день у нас 85% населения застрахованы, 15% не застрахованы. 00:07 На медицинскую реабилитацию ранее в 2019-м году на нашу область была выделена сумма около 91 млн тг. 1 млрд 513 млн тенге выделено в этом году благодаря внедрению ОСМС.

С ее помощью финансирование на медреабилитацию в северном регионе выросло в 16,5 раз.

Дарья Пышмынцева