Новые служебные авто появились в 6 районных подразделениях ДП

24 на 7 североказахстанские полицейские на страже общественного порядка. Они первыми выезжают на место происшествия, предотвращают и раскрывают преступления. Залог успешной работы — мобильность и оперативность, которые напрямую зависят и от хорошего технического оснащения. Автопарк областного департамента полиции пополнился на 11 новеньких автомобилей.

2 внедорожника, 4 «Газели» и 5 микроавтобусов. Весь транспорт оборудован по последнему слову техники. Но, главное, автомобили имеют повышенную проходимость по бездорожью. Район им.Г.Мусрепова считается одним из самых отдалённых. Расстояние от Новоишимского до Петропавловска — более 250 километров. В автопарке районного отдела полиции 27 машин. На подмогу пришёл новенький «Уаз».

Шамиль Изтулин, заместитель начальника отдела полиции района им.Г.Мусрепова:

— У нас самый отдаленный населенный пункт от райцентра- 180 километров. Бывают разные ситуации. Особенно зимой. Полицейские отправляются в такие населенные пункты. Новый транспорт будет для нас большой поддержкой. Я думаю, это большой вклад для обеспечения безопасности, охраны общественного порядка.

Ежегодно на замену старым приходят новые и современные машины. Это стало возможным благодаря комплексному плану развития СКО.

Марат Тулебаев, начальник ДП СКО:

— Сегодняшнее мероприятие стало отправной точкой по реализации расширенной коллегии МВД с участием президента страны, на которой была обозначена необходимость поддержки органов внутренних дел. Укрепленный автопарк позволит вовремя оказывать помощь населению. Особенно во время карантина.

Новые автомобили получили городские и шесть районных подразделений полиции.

Абай Альжанов