Кто подвержен влиянию псевдорелигиозных сообществ

Множество деструктивных течений, которые противоречат официальным религиям. В Атырауской области около 21 тысячи человек ранее подписались на такие сообщества в социальных сетях. После активной разъяснительной работы почти половина покинули паблики деструктивных течений.

Это лучший показатель по стране. Своим опытом атыраусцы делятся с другими регионами. Акцент на семинаре делают на выявлении псевдорелигий в социальных сетях. Там сейчас вся молодёжь и подростки. А они больше всего подвержены влиянию.

Ерлан Ергалиев, главный специалист управления по делам религии Атырауской области:

— Молодёжь активно пользуется интернетом, смотря такие идеологические аудио- и видеоматериалы, впитывают в себя все деструктивные идеологии. Аудиозаписи учёных Египта, Саудовской Аравии, которые к традиционному исламу никакого отношения не имеют.

Предупрежден, значит, вооружен. Потому профилактике отводят значительную роль. Молодые люди ищут себя и ответы на вопросы. Но находят не всегда правильные. Чаще всего пользователь интернета даже не понимает, что по незнанию ступил на опасную территорию.

Канат Мустафин, теолог центра общественного развития и информации УВП СКО:

— В октябре я провёл 5 индивидуальных бесед с теми, кто состоял в деструктивных сообществах в интернете. После объяснений они, конечно, поняли, что это была псевдорелигия. Такие случаи не единичны. Очень часто люди за ответами идут в интернет-пространство. Отдельные элементы пользуются их незнанием и завлекают в деструктивные течения.

Отказ от медицинских процедур, некоторые против образования и школ, есть и те, кто агрессивно относится к культуре, искусству и даже государственным символам. Взрослому человеку увидеть «маркеры» деструктивным проще, чем представителям поколения некст. Они в зоне риска что в Атырауской области, что в нашей.

Роза Касенова, руководитель управления по делам религии СКО:

— Я так думаю, что наши сотрудники активизируют свою работу. Наберут практический опыт. Специалисты у нас молодые. Получив практический опыт у сотрудников, которые работают много лет в этой сфере, они наладят работу. Это и контрпропаганда в интернете, это информационно-разъяснительная работа в формате «лицом к лицу.

А ещё специалисты говорят о привлечении лиц к административной ответственности. В каких случаях поможет беседа, а когда она бесполезна и воздействовать можно только штрафом. Эти и другие нюансы такой щепетильной темы североказахстанские и атырауские специалисты обсудят в ходе семинара. Он продлится три дня.

Айгерим Мукашева