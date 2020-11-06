Форум «Вклад женщин в развитие села и сельского хозяйства» провели в СК

Новости МТРК

20:28 6 Ноября 2020

Участие в форуме приняли больше 150 североказахстанок. Они представляют разные сферы деятельности. Во время конференции рассказали о своей трудовой жизни на селе и её особенностях. Основная тема — развитие предпринимательства и социальные проекты.

С докладами выступили 5 успешных бизнесвумен. Развитие женского потенциала в улучшении жизни казахстанцев играет важную роль. И это одна из главных задач на сегодня. Так считают активисты форума. Затронули здесь и проблемные вопросы.

Сейчас отмечается отток сельчан, который нужно останавливать, а для этого должны быть созданы все условия для комфортной жизни. Обучение предпринимательству как одно из решений. Благодаря господдержке за несколько месяцев можно получить грант и открыть собственное дело. Об этом задумались гости онлайн-конференции.

 

 

Айгерим Муканова

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