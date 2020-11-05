В региональном центре «Өрлеу» провели онлайн-вебинар среди учителей

К онлайн-конференции подключились более 100 педагогов. Выяснилось, что стратегия очного обучения оказалась не подходящей для дистанционки. Как показал проведенный опрос среди педагогов, многие из них испытывают сложности в организации эффективной обратной связи с учащимися.

Лейла Альмагамбетова- заместитель директора по учебно-методической работе ФАО «НЦПК Орлеу» ИПК ПР по СКО:

— Сегодня мы пригласили для участия заведующих районным и городским методическим кабинетам, заместителей директоров по учебно-методической работе. Мы постараемся выработать рекомендации по выходу из данных затруднений, обоснуем механизмы по устранению названных затруднений. Надеюсь, эта работа позволит спланировать учителям свою деятельность на 2 четверть.

Жанель Бисенбаева