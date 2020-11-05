В Петропавловске строят завод по производству сельхозтехники

Абай Альжанов, корреспондент:

— Эта пустующая советская постройка в микрорайоне «Береке» простояла больше 35 лет. Были только бетонные колонны и крыша. В прошлом году эту территорию выкупили местные власти. Теперь строят машиностроительный завод для мирового бренда- компании «Сlaas».

К масштабному обновлению приступили в августе этого года. Укрепили колонны здания, полностью заменили кровлю, а на данном этапе заливают 3 по счёту слой пола, приводят в порядок фасад. Работы выполняются по немецкому стандарту. Одним словом, на качество. Завод возводится благодаря партнёрству с известным производителем сельхозтехники. Стоимость крупного для региона проекта оценивается в 3 миллиарда тенге.

Длина помещения 156 метров, ширина- почти 40. До конца года подрядчик закончит наружную реконструкцию здания. Следом строители приступят к внутренней отделке.

Мурат Харсиев, учредитель ТОО «Курылыс-Сервис СК»:

— Мы планируем сдать объект в марте-апреле 2021-го. Немецкая компания планирует заехать в мае, а уже в сентябре начать работу. Мы успеваем по срокам, вопросов нет. Весь материал находится на объекте, трудится здесь 30 человек.

Комбайны, тракторы, сеялки, посевные комплексы. Сельхозтехника немецкого флагмана «Claas» пользуется большой популярностью и заслужила доверие наших аграриев. Её называют одной из лучших в своём деле из-за надёжности, многофункциональности и качества.

Сеять и собирать урожай с таким оборудованием можно в кратчайшие сроки. На полях региона «колесят» свыше 500 единиц техники немецкого бренда. Отныне будет ещё больше.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Благодаря договору о промсборке, мы сможем снизить стоимость техники до 50%. Это существенное снижение, а также помощь для сельхозтоваропроизводителей. Если комбайн стоит 120 миллионов тенге, то стоимость снижается до 60. Оставшиеся 60 миллионов дается в лизинг на 5-6 лет.

Производить будут и запчасти, говорит Кумар Аксакалов. Когда новый завод заработает на полную мощность, здесь планируют собирать до 300 единиц сельскохозяйственной техники в год. Кстати, для экспорта продукции за рубеж к предприятию протянут железную дорогу. Рабочие места на заводе получат 100 человек.

Абай Альжанов