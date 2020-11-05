Музыкально-литературный вечер «Великий талант» прошел в Петропавловске

Он оставил после себя 40 песен и мелодий, популярных по сей день: «Гакку», «Арарай», «Каракат коз», «Кокше». Работы нашего земляка никого не оставляли равнодушными. В них он воспевал красоту природы, силу казахского народа и доброту. Писал на разные темы, и какую бы ни затронул, у него получалось раскрыть её.

Также состязаться с ним в пении было сложно. Говорят, что Үкілі Ыбырай обладал очень мощным и звонким голосом. На этом вечере присутствовали представители сферы культуры нашего города. Обсуждали жизненный путь земляка и его работы.

Серикбай Кусаинов, композитор:

— О нашем земляке можно говорить много. Биржан Сал, Акан Сери он брал пример с хороших людей. Но, несмотря на это, его работы отличались своей мелодичностью и красотой. Песня «Гакку» прозвучала на весь мир и её оценили. Тогда ему было всего 24 года, для молодого парня это большой успех.

Айгерим Муканова