Молодежь СКО принимает участие в онлай-марафоне «Өзгер»

Дети/молодежь

19:06 5 Ноября 2020

В нем принимает участие все молодое поколение нашей страны. Они делятся в социальных сетях фото и видео с хэштэгом #birgeozger. На данный момент в социальных сетях Instagram и Facebook уже опубликовано более тысячи публикаций. Стоит отметить, что к марафону может присоединиться каждый желающий.

Биржан Кудайбергенов — председатель СКОФ МК «Jas Otan»:

— Марафон длится 10 дней с 26 октября по 6 ноября. Но мы, чтобы охватить как можно больше молодежи, хотим его продлить до конца ноября. Молодежь СКО сможет влиться в марафон и принимать активное участие.

 

 

Алишер Ашимов

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