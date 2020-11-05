Молодежь СКО принимает участие в онлай-марафоне «Өзгер»

В нем принимает участие все молодое поколение нашей страны. Они делятся в социальных сетях фото и видео с хэштэгом #birgeozger. На данный момент в социальных сетях Instagram и Facebook уже опубликовано более тысячи публикаций. Стоит отметить, что к марафону может присоединиться каждый желающий.

Биржан Кудайбергенов — председатель СКОФ МК «Jas Otan»:

— Марафон длится 10 дней с 26 октября по 6 ноября. Но мы, чтобы охватить как можно больше молодежи, хотим его продлить до конца ноября. Молодежь СКО сможет влиться в марафон и принимать активное участие.

Алишер Ашимов