Количество дисциплинарных дел в отношении госслужащих в СКО снизилось на 34 %

По поручению президента страны Касыма -Жомарта Токаева по всей республике прорабатываются вопросы сокращения численности госслужащих. Не стал исключением и наш регион. В 2020 в СК сократят 10 % от общего количества. Работу по оптимизации начали с областного уровня. Так с начала года объединили 8 управлений. Теперь их количество с 23-х уменьшилось до 20-ти. В районе упразднили 33 отдела.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— В целях устранения дефицита кадров местных исполнительных органов сельского уровня программа «С дипломом в село » распространена на госслужащих. Так предполагается охватить должности главных и ведущих специалистов сельских акиматов. Предоставление подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения жилья. Из 500 вакантных мест на селе 100 вакантных.

Большая работа ведётся и по линии контроля в сфере госслужбы. Как результат, на 34 % снизилось количество дисциплинарных дел в отношении госслужащих по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 18 % стало меньше нарушений норм этического кодекса. Всего начала текущего года специалисты провели 14 проверок по вопросам государственной службы , 100 человек привлекли к ответственности.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— За 10 месяцев 2020 за завершение коррупционных преступлений вступили в законную силу 8 приговоров суда , из них 5 приговоров — в отношении служащих правоохранительных органов, 3 -госслужащие. За совершение коррупционных правонарушений подчиненными 2 политических служащих подали в отставку , 3 административных и 13 служащих — правоохранительного блока.

Одно из ключевых направлений департамента-развитие сферы госсуслуг. За 9 месяцев текущего года в области их оказали почти 5 млн. На 14 % больше ,чем за этот период в прошлом. 90 % из них — в электронном виде. Большую заслугу в их популяризации занимают секторы самообслуживания.

Болат Енсегенов — руководитель управления государственных услуг департамента Агентства РК по делам государственной службы СКО:

— В области на сегодня их 828 , только в этом году открыто 127. В рамках «Концепции слышащего государства «в регионе функционируют открытые акиматы. В 12 из 13 районов они уже есть. Кроме того, с прошлого года в областном центре работает единая справочная служба. Открыли в этом году и сервисный центр «Агрокормек».

А в целях усиления контроля за оказанием госуслуг в районных и областных акиматах определили специалистов , которые занимаются этой работой .Так количество нарушений в 2020 по отношению к 19-му снизилось почти в 2 раза.

Анжелика Сычёва