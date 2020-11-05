Дополнительные ограничения вводят в СКО с 9 ноября

Последние ограничения, которые действовали в области, сохраняются. К ним с 9 ноября прибавляется ещё ряд карантинных мер. Их усиливают на территории Петропавловска и Кызылжарского района. Самое обсуждаемое из ограничений касается въезда и выезда людей из этих локаций, в том числе в пешем порядке. Но есть исключения.

Татьяна Горлова, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

а)сотрудников организаций жизнеобеспечения населения;

б) лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

в) лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных

стационарах.

Разрешается передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью.

Остальным въезд разрешили только при наличии справки с отрицательным результатом на коронавирус, действителен он в течение трёх суток. Детям до 5 лет такая справка не нужна.

По-прежнему запрещены семейные мероприятия по месту жительства, как и аренда частных домов и коттеджей для массовых мероприятий и торжеств. Жителям рекомендуется с 10 вечера до 6 утра не выходить из дома без крайней необходимости.

Татьяна Горлова, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Ограничить появление в общественных местах групп более 3 человек (за исключением членов семьи), с соблюдением дистанции не менее 2 метров; При проведении похоронных мероприятий не допускать скопление более 30 человек (в основном членов семьи), с сохранением дистанции не менее 2 метров.

Посетить торговые центры и дома можно в будни с 10 утра до 8 вечера. Такой же график у непродовольственных магазинов площадью свыше 500 квадратных метров. Те, у которых квадратура меньше, функционировать могут с 7 утра до 10 вечера. Такой же график и у продуктовых. Но они могут работать и в выходные.

В исключение попали и строительные магазины. В отличие от салонов красоты, парикмахерских, кабинетов, оказывающих косметические услуги. Им в выходные принимать клиентов запрещено. Как и тренажёрным залам, фитнес-центрам и бассейнам.

Точки общепита работать будут с понедельника по пятницу с 8 утра до 9 вечера. Такие же часы работы в выходные. Но посидеть в заведении в уикенд не получится, действовать будет только доставка или вынос.

Татьяна Горлова, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Ограничение деятельности общественного транспорта (внутри населенных пунктов, в том числе пригородные маршруты) с режимом работы с понедельника по пятницу с 06.30 до 22.00 часов с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест, при этом осуществлять допуск пассажиров в автобусы только в масках.

Кроме того, введут запрет на частные пассажирские перевозки между карантинной зоной города Петропавловска, Кызылжарского района и другими населёнными пунктами. Автовокзалы областного центра и автостанции Кызылжарского района деятельность приостанавливают.

На дистанционку должны уйти не менее 80% сотрудников госорганов, квазигосударственного сектора, национальных кампаний, а также субъектов предпринимательства.

Айгерим Мукашева