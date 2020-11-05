Благотворительный фонд «Харикет» вручил ключи от квартиры матери-одиночке

В этом однокомнатном доме в одном из дачных поселков Петропавловска вместе с тремя сыновьями ютится 39-летняя Кымбат Сайдалина. Сюда они переехали больше года назад. Жилье принадлежит ее родственникам. Именно они и настояли на переезде Кымбат.

До этого больше 10 лет женщина вместе с сыновьями была вынуждена «кочевать» с одной съемной квартиры на другую, отдавая за аренду немалые деньги. Но этот день должен в корне изменить жизнь Кымбат.

По эмоциям Кымбат видно, такого поворота событий она точно не ожидала. Теперь она владелица новой двухкомнатной квартиры в 20 микрорайоне. От переполняющего ее чувства радости первые несколько минут женщина даже не могла подобрать слов благодарности. Сделала это она чуть позже.

Кымбат Сайдалина, жительница г. Петропавловска:

— Я до сих пор не могу поверить, что это с нами происходит. Что это не сон. Я очень благодарна фонду «Харекет» за то, что исполнили нашу мечту. Жить с тремя подрастающими детьми в таком маленьком доме очень сложно. Но все бы ничего, если бы моим сыновьям не приходилось долго добираться до школ. Когда тепло еще ничего, но когда холодно. Мне становится их очень жалко.

С момента создания благотворительного фонда «Харекет» в Казахстане счастливыми обладателями новой жилплощади стали 322 семьи. А в нашей области 8. Кымбат Сайдали с сыновьями стали 9-ми.

Бакдаулет Сапарханов, представитель благотворительного фонда «Харекет» по СКО:

— Мы об этой семье узнали через соц.работников. Собрав всю информацию, мы с коллегами решили приехать, посмотреть в каких условиях они живут, убедились, что своего жилья у Кымбат нет, и приняли решение, что женщина нуждается в помощи.

Сейчас фонд вместе с Кымбат оформляют документы на новую жилплощадь. Как только эта процедура завершится, вместе с детьми она сможет переехать в новую квартиру.

Анжелика Сычёва