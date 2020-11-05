Артисты областной филармонии провели онлайн-концерт

Культура

19:16 5 Ноября 2020

Концерт проходил формате фьюжн. Это сочетание несочетаемого. Музыкальные стили, речитатив и много всего интересного. На сцене смешалось всё. К этому уникальному выступлению Данияр Кустанов готовился 3 месяца. Говорит, что долго подбирал подходящую программу, хотел сделать что-то необычное. И это у него получилось.

Данияр Кустанов, солист Северо-Казахстанской областной филармонии:

— В программе я себя покажу немножко с другой стороны, немножко в другом жанре. Мы с Динарой Таушевой хороший номер Егора Крида и Валерии. Т.е я буду читать речитатив, а Динара Таушева, как оперная певица, она попробует себя в жанре эстрады. Еще у нас будет молодежная песня «Пчеловод», так как мы работаем на зрителя, и всем нравится эта песня.

В концерте приняли участие ведущие артисты областной филармонии. Одни из них — это супружеская пара — дуэт Асхата и Динары Таушевых. Вместе они выступают 3 года, на сцене исполнили песню «Голос» из репертуара Анны Нетребко и Филиппа Киркорова.

Асхат Таушев, солист Северо-Казахстанской областной филармонии:

— Эта песня для нас значит многое. Так как в этой песне мы многое поем в основном о нашей жизни, о нашей встрече, т.е. как голос влияет на чувства человека. Я думаю, концерт понравится зрителям. Мы отдали все эмоции, старались.

Виртуальный концерт вы можете посмотреть на страничке областной филармонии в Instagram. Артисты всегда рады комментариям своих зрителей.

 

Анастасия Остертак

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