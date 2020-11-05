Антикоррупционная служба выявила нарушения при ремонте дороги

Дорогу ремонтировали в этом году, и до сих пор полотно имеет трещины, просадки, а разметки почти не видно.

Такие недочёты в ходе мониторинга выявили антикоррупционная служба и общественники региона. До 7 ноября у подрядчика ТОО «Кокшетауавтодор» есть время устранить нарушения. Ремонт этой автодороги обошёлся государству в полмиллиарда тенге.

Проверила надзорная комиссия и участок трассы «Казгородок-Горьковское», который находится на границе с Акмолинской областью. Но каких либо серьезных замечаний и проблем не выявили. Протяженность асфальтного покрытия почти 15,5 километров. На его обновление выделили 720 миллионов тенге.

Алишер Ашимов