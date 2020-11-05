170 случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в СКО за прошедшую неделю

Активно выявляют случаи заражения коронавирусом на границе с Российской Федерацией. За октябрь месяц зарегистрировано 104 таких факта. Из 15,5 тысяч человек прибывших в Казахстан в период с 6 октября по 2 ноября справку ПЦР обследования имели лишь порядка четырёх с половиной тысяч человек.

Татьяна Горлова, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— 1390 — были без справок и помещены в карантинные стационары для лабораторного обследования на коронавирус. Из них было выявлено 118 человек с положительными результатами. 77 иностранным гражданам был запрещён въезд из-за отсутствия справок ПЦР тестирования.

Особое опасение у медработников вызывает распространение коронавируса среди пожилых людей. Люди в возрасте старше 50 лет составляют 20% от общего числа заболевших, пенсионеры — 26%.

Татьяна Горлова, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Привезти своих родственников или увезти нужно успеть до 9 ноября. Если не успеете, то больше возможности не будет. Поэтому рекомендую североказахстанцам просчитать всю ситуацию.

Сейчас на стационарном лечении находится почти 280 пациентов, всего в регионе развёрнуто 640 инфекционных коек. В карантинных стационарах лечение проходят 50 человек, занятость карантинных мест — 18%.

17 человек сейчас находятся в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом, 10 североказахстанцев подключены к ИВЛ. С начала года у нас был всего 81 аппарат, сейчас их больше в три раза. Также планируется поставка ещё 34 единиц.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— На 80% штат инфекционной больницы укомплектован. На сегодняшний день там ещё никто не лежит. Открытие прошло, но есть моменты административные. Мы не можем взять и переехать в новую больницу со всеми пациентами. Нужно перевезти оборудование и пациентов.

С 9 ноября въезд и выезд возможен только при наличии справки ПЦР обследования, действует она три дня. Сдать анализ можно в четырёх лабораториях города, скоро планируется открытие ещё одной.

Айгерим Муканова