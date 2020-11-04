В СКО открыли инфекционную модульную больницу на 200 мест

Выявляет коронавирус у маленьких североказахстанцев. Этот цифровой рентген-аппарат в многопрофильной детской больнице появился три года назад. В период пандемии стал отличным помощником в выявлении опасного вируса.

Олег Завьялов, главный врач областной многопрофильной детской больницы:

— Удобный в том плане, что он цифровой. Можно форматировать, увеличивать, уменьшать. Какую-то локализацию рассматривать отдельно.

— Загруженность какая?

— Загруженность. Грубо говоря, в день мы проводим 30-40 исследований.

Нагрузка на оборудование по сравнению с началом октября увеличилась, но незначительно, говорит главврач. А это ещё один «помощник» врачей. Такой компьютерный томограф в медицине называют золотым стандартом исследований. Во время первой волны на нём сделали полторы тысячи снимков. Треть — это исследования грудной клетки.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Плюс мы КТ поставили в районном центре в Тайынше. Там межрайонная больница на три района.

Облегчает тяжёлый труд врачей не только оборудование, на подмоге и молодые специалисты. Практику здесь проходят 6 резидентов из столицы. Там они обучаются за счёт СК бюджета. После приедут в эту больницу работать.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Выплачиваем подъёмные. Те, кто приходит к нам после университета, сразу получают 1,5 млн тенге. Если специалист ещё учится в резидентуре, то подъёмные получит после окончания. Помогаем и с жильём. Каждому, кто хочет получить дом или квартиру, выдаём жилищный сертификат на 1 млн тенге. По итогу этого года ожидаем больше 100 молодых специалистов.

Новое и современное оборудование установили и в инфекционной больнице. Аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, компьютерный томограф. Всё, что нужно медикам в борьбе с коронавирусом.

Валерий Пугачёв, руководитель проекта:

— Расположен в 19 мкр. На территории 4,5 га. В госпитале предусмотрены 4 блока. Больничный палаты на 180 мест. Приёмный покой с отдельными боксами для первичного осмотра пациентов. Кабинет рентген и КТ.

Каждый метр инфекционки строго разделён на зоны. Этому при проектировании уделяли большое внимание. Так вероятность того, что медики заразятся от пациентов, уменьшается в разы. Разграничивают блоки реанимации, лаборатории, интенсивной терапии, ну и конечно, приёмный покой тоже расположен в отдельной зоне.

Каныш Бижанов, главный врач областного центра фтизиопульмонологии:

— Скорая когда приезжает, они принимают по отдельности. Оказываем здесь первую помощь. Это как приёмный покой.

Инфекционку возвели с нуля за три месяца. Оборудование, медперсонал, койки. К прибытию пациентов здесь всё готово.

Ералы Тугжанов, заместитель Премьер-министра РК:

— Во всех регионах сейчас создаются такие структуры. Это веление времени. Ситуация, которая происходит сегодня в мире, непростая. Но мы готовимся ко второй волне. Всегда надо работать на опережение.

По этой же причине по соседству строят многопрофильную больницу более чем на 500 мест. Начали в прошлом году, завершат строительство в конце 2022-го.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Эта больница очень современная, отвечающая всем требованиям международного стандарта. Наша задача, чтобы наши люди никуда не уезжали. Они лечились в Кургане, Омске и Тюменской области.

Наоборот, после открытия больницы жители ближайших регионов могут приезжать к нам. О медицине и в частности о коронавирусе говорили на заседании в акимате. Заместитель Премьер-министра отметил рост заболевших коронавирусом в области.

В некоторых районах их стало в 4,7 раза больше. Есть и завозные случаи из-за рубежа. Потому межведомственная комиссия приняла решение о ряде ограничений, которые вступают в силу с 9 ноября. У водителей, осуществляющих международные двусторонние и транзитные грузовые перевозки, обязательно должна быть справка с отрицательным результатом ПЦР -теста. Не более 3 суток с момента выдачи.

Если нет справки у граждан Казахстана, грузоперевозчиков поместят на двухдневный карантин, пока не придут результаты теста. Справка нужна и тем, кто путешествует самолётом. У пассажиров, направляющихся из Петропавловска, наличие ПЦР- справки обязательно. Срок такой же — не более 3 суток.

Попасть в аэропорт можно только с билетом. Провожающим и встречающим вход закрыт, как и на железнодорожный вокзал. Вместе с тем, МВК поручено акимату области с 9 ноября т.г. принять ряд ограничительных мер:

— ввести карантин в г.Петропавловске с установлением блокпостов по периметру города;

— установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев;

— сократить железнодорожные перевозки по направлению Петропавловск — Алматы с 7 до 3 раз в неделю;

— запретить остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов.

Кроме того, приостанавливают деятельность религиозные объекты, театры и объекты культуры. Объекты общепита в будни будут работать с 8 утра до 9 вечера. При этом одновременно находиться могут не больше 30 посетителей.

Для объектов поскромнее, где и так меньше 30 посадочных мест, наполняемость не должна превышать половины от расчетной мощности. Сократились часы работы в будни и у торговых домов, центров, непродовольственных магазинов площадью более 500 кв.м. Они работают с 10 утра до 8 вечера. В выходные дни объекты общепита работают только по доставке с 08.00 час. до 21.00 час;

Приостановить:

— в выходные и праздничные дни работу торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов площадью более 500 кв.м.;

— в воскресенье работу салонов красоты, парикмахерских, бассейнов, фитнес-клубов, тренажерных залов; запретить проведение офлайн -совещаний;

— обеспечить перевод на удаленный формат работы не менее 80% сотрудников.

А лицам старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости. Исключение — покупка продуктов, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий.

Айгерим Мукашева