В сервисном центре «Агрокомек» аграрии могут получить до 50 услуг

Максим Добрынин — менеджер компании по экспорту масличных культур. В новый сервисный центр «Агрокомек» молодой человек обратился, чтобы получить фитосанитарный паспорт, разрешающий реализовывать продукцию за пределами страны. Раньше, говорит Максим, это процедура занимала много времени. Для получения справки нужно было обойти не один кабинет. Теперь все стало проще.

Максим Добрынин, менеджер компании «EXPORT MAX»:

— У нас еще есть компании , которые занимаются выращиванием зерновых, там и субсидии. А здесь все в одном месте и все очень удобно. Мы обычно получаем сертификат на Гоголя, 19 . Сюда мы приехали в первый раз, все понравилось.

Сервисный центр «Агрокомек» расположился на первом этаже Агродома и объединяет в себе государственные учреждения и территориальные департаменты. Сельхозтоваропроизводители могут получить здесь до 50 услуг. Кстати, СКО стала первым регионом в республике, где открыли такой центр.

Гульнар Алпысбаева, руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений по СКО:

— Управление сельского хозяйства и земельных отношений 34 услуги. 2 -Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция Комитета государственной инспекции — 2 госуслуги. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий — 4 услуги. СК областная инспекция Комитета ветеринарного контроля — 2 услуги.

Кроме того, для обеспечения комфортного получения электронных услуг в «Агрокомеке» функционирует сектор самообслуживания » ConnectionPoint». Его открыли для тех сельхозпроизводителей , у которых нет доступа к интернету . Стоит отметить , что с момента открытия сервисного центра туда обратилось более 100 человек.

Анжелика Сычёва