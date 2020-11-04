В Есильском районе действует фронт-офис «Открытый акимат»

Теперь за считанные минуты есильцы могут получать госуслуги и консультации в одном здании. Бюрократические проволочки остались позади. Во фронт-офисе специалисты 6 отделений готовы помочь людям с 9 утра и до 18.30 вечера. Удобно, а главное быстро. Всего в «открытом акимате» представлено 64 вида госуслуг.

Гани Ныгыметов, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Я думаю, это правильно, что создаются «Открытые акиматы». Вы — последний районный центр, где распахнул свои двери «Открытый акимат». Тем самым, у нас в области они есть во всех райцентрах. Необходимо теперь провести агитационную работу, чтобы все жители о нём знали и пользовались.

Консультации и госуслуги эксперты оказывают в формате «опен спейс». Остаётся только принести нужный документ и ожидать. А для самостоятельных- есть отдельный уголок самообслуживания.

Открыт к диалогу с населением и первый руководитель района. Алтынбек Абдуллаев ежедневно будет принимать граждан на первом этаже без необходимости записи в график приема граждан.

Получение свидетельства о рождении, браке, справки от ЖКХ, оформление земельных участков и постановка детей в очередь в детский сад. Это самые востребованные услуги, по которым обращаются жители.

Галина Жакупова, главный специалист отдела образования Есильского района:

— В основном, обращаются жители отдаленных сёл района. Граждане, проживающие в радиусе 20 километров от Явленки, предпочитают пользоваться электронными госуслугами.

Азат Маканов недавно вместе с семьёй переехал в областной центр. Решил снять с учёта свой старый трактор и сдать его на утилизацию. Пришёл для этого во фронт-офис.

Азат Маканов:

— Раньше жил в Есильском районе, в селе Мектеп. Работаю в Петропавловске на мельнице. Как вы узнали о работе «Открытого акимата» ? Совпадение. Честно, даже не знал. Удобно очень.

Всего в Есильском районе 53 населенных пункта. Самый дальний находится в 80 километрах от Явленки. Чтобы жители деревень не ездили в райцентр ради одной справки, затрачивая при этом и время и деньги, в сёлах развернули уголки самообслуживания с доступом в интернет.

Статистика показывает, онлайн-формат вытеснят традиционный- бумажный. Из 10 тысяч госуслуг, оказанных с начала года, 65% приходится на цифровой вариант.

Ержан Мустафин, руководитель аппарата акима Есильского района:

— В большинстве населенных пунктов имеется интернет. Минимальная скорость 2 М/бит в секунду. Также у нас есть договоренность с оператором мобильной связи «Билайн», который устанавливает антенны. Благодаря этому население может пользоваться интернетом 3g и 4g. Можно пользоваться мобильным и полосным интернетом.

Всего в области с 2019-го года открыли 14 сервисных акиматов. Они действуют во всех районах и г. Петропавловске.

Абай Альжанов