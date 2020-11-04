С.Муканову и А.Кунанбаеву посвящены экспозиции в областном музее

«Невысокий, кряжистый, с приметной проседью в монгольских усах…»- это все про выдающегося писателя, поэта, академика Сабита Муканова. Действительно, он отличался от многих классиков многообразием своей тематики. В своих произведениях он немало отразил многовековой быт, культуру и историю казахского народа.

Гульжаухар Садуакасова — специалист областного историко-краеведческого музея:

— Одним из первых произведений Сабита Муканова явился роман «Заблудшие». Книга посвящена классовой борьбе. После авторской переработки роман получил название «Светлая любовь». Это книга о том, как судьба человека зависит от внешних обстоятельств. Лирически трогательная и вместе с тем печальная история любви.

«За каждым великим мужчиной стоит мудрая женщина»- это про Сабита Муканова. Его супруга Марьям была не только советчиком, но и музой великого поэта. Благодаря ей сохранились личные вещи супруга. И теперь они увековечивают память выдающегося писателя в историко-краеведческом музее.

Жанель Бисенбаева- корреспондент:

— Каждая вещь в музее по-своему ценна. Это не только многочисленные книги и рукописи, но и сувениры, и личные вещи поэта. Среди памятных вещей выделяется вот это шёлковое покрывало. Его из самого Китая Сабит привез своей жене Мариям.

Поэзия и искусство Сабита Муканова- особая форма не только выражения, но и познания человека. Насладившись атмосферой творчества нашего соотечественника, мы поднялись на второй этаж. Здесь открылась витрина книг и переводов великого поэта Абая Кунанбаева. Известно, что Сабит Муканов с детства увлекался его поэзией, отличался любовью к его трудам.

Гульжаухар Садуакасова — специалист областного историко-краеведческого музея:

— В витрине представлено 6 книг Абая Кунанбаева. Он, начиная с 80 годов, переводит ряд произведений русских классиков. И хочется отметить, что для перевода писатель берет только те произведения, которые находят отклик в его душе. И вот здесь представлена книга переводов Абая Кунанбаева, а именно произведения русского классика Александра Пушкина.

Познакомиться с экспозициями можно в областном историко-краеведческом музее до конца года.

Жанель Бисенбаева