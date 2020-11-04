Петропавловский «Кызылжар» сыграл вничью с актауским «Каспием»

Матч с прямым конкурентом прошёл в среду на стадионе в Талгаре. Первыми счёт в противостоянии открыли наши футболисты на 7 -й минуте. Полузащитник Шота Григалашвили разобрался с обороной соперников и отправил мяч в угол ворот.

«Орлы» имели большое количество шансов закрепить успех, но сделать это они не смогли, за что поплатились. Актауцы наказали «кызылжарцев» за нерасторопность на 69-й минуте. До конца встречи команды так и не смогли выявить лидера. Итоговый результат 1-1. Перед заключительной игрой петропавловцы набрали 16 очков. 8 ноября они сразятся с костанайским «Тоболом» .

Абай Альжанов