Камеры видеонаблюдения помогли задержать двух воров из Акмолинской области

Свой путь вне закона преступники из соседней области начали летом. Они ограбили петропавловца. Мужчина после вечера с алкоголем возвращался домой. Злоумышленники насильно забрали у него барсетку и сотовый телефон.

Вкус легкой наживы вскружил акмолинцам голову. Когда город засыпал, они просыпались и забирали все, что считали нужным из машин, в которых не было сигнализаций. Успели вскрыть три транспортных средства.

Брали, что хотели, но не учли, что попадут на записи камер видеонаблюдения. Долгие поиски привели стражей порядка в дачное общество «Изумруд». В одном из домиков хозяйничали два жителя Акмолинской области 1989 и 1995 годов рождения.

Сюда они свозили всё, что украли. Во время осмотра полицейские нашли магнитолы, автоколонки, рыболовные снасти, комплекты ключей и даже увеличительные очки ювелиров. На вопросы о происхождении вещей внятного ответа мужчины дать не смогли.

Нургуль Сайдалина, следователь управления полиции г.Петропавловска:

— По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 191 часть 2 пункт 1 и 188 часть 3 пункт 3. В настоящие время похищенное имущество изъято.

Любое преступление легче предупредить, а вот раскрыть гораздо сложнее. Полицейские призывают горожан при необходимости не затягивать с обращением. А еще более ответственно относиться к своему транспорту.

Дарья Пышмынцева