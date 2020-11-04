Итоги уборочной кампании 2020-го подвели на заседании областного акимата

Каждая новая уборочная кампания для нашей области, как челендж. Полевую проверку 2020-го аграрии прошли успешно. Об этом говорят цифры, которые озвучил руководитель областного профильного ведомства.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— По оперативным данным районных отделов сельского хозяйства валовый сбор зерновых культур составил порядка 4,5 млн тонн, при урожайности 15 центнеров с га. Валовый сбор масличных составил 786 тыс тонн, картофеля 491 тыс тонн, овощей 98 тыс тонн. С урожая текущего года хлебоприемные предприятиями принято 1,2 млн тонн зерна.

Приняли, проверили, сделали выводы. Клейковины в североказахстанской пшенице стало больше. 67% той, что лежит в закромах первых трех классов. Человек далекий от сельского хозяйства, такой результат может назвать, хорошим стечением обстоятельств.

На деле же, отмечает глава региона, все выше описанное — итог комплексной работы: использование госсубсидий, элитных семян, минеральных удобрений, пестицидов, хорошей техники и специалистов. И вроде бы вот она аграрная формула успеха, но, почему-то до сих пор пользуются ей не все.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Тех, кто получает, условно говоря, 5-6 центнеров, а в хороший год 10 — это не результат. И такие хозяйства у нас есть и их немало, к сожалению. Здесь еще раз хочется сказать о том, что субсидии государственные большие, сумму должны не раздавать всем подряд.

Изменить этот механизм можно только на уровне правительства. Соответствующий запрос глава региона уже отправил. Коротко коснемся вопроса ценообразования на отечественном рынке на высокорентабельные культуры. За счет диверсификации аграрии в этом году могут неплохо заработать.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Стоимость тонны пшеницы превышает цены прошлого года. Мы видим рост на 23%, ячменя — на 14%, льна — на 55%. В прошлом году была 119 тыс за тонну, в 2020-м 184 тыс. тенге. Рапс тоже вырос на 25%.

Позаботился о себе, не забудь о других. Возможностей, как для заработка, так и для развития у аграриев много, столько же и обязательств. Например, по повышению зарплат своим работникам. До запланированных 20%, на столько их хотели поднять, сейчас не хватает трех.

Тем, кто не рассчитался с пайщиками, тоже не нужно тянуть до последнего, отметил глава региона. Такой же политики должны придерживаться и дорожники. Все -таки, зима на носу. По информации синоптиков ноябрь будет снежным. А чего ждать от декабря, пока не известно.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Зимним содержанием будет охвачено 8 996 км дорог области. Предусмотрено 943 млн. тенге, что 1,6 раз больше уровня 2018 года (577 млн.тенге). Заготовлено порядка 3900 тонн противогололедных материалов. Особый контроль — за снегозаносимыми участками. В области их 549. Задача для каждого акима — обеспечить беспрепятственный проезд ко всем селам.

Каждый из них хорошо знает проблемные участки дорог в своих районах, по которым зимой ни пройти, ни проехать. Руководители профильных ведомств рассказали, что при необходимости спецтехнику, её парк в 2020-м пополнился на несколько десятков единиц, будут перенаправлять из одного района в другой.

В Петропавловске к зимнему содержанию дорог тоже готовы. Учтут и ошибки прошлых лет. На 20% увеличат количество техники и работников, которым по опыту февраля 2020-го не придется вручную ночью посыпать дорогу в центре Петропавловска.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Усилить контроль за работой подрядных организаций, которые занимаются вывозкой снега. К сожалению, есть факты и немало, когда техника работает и не стесняется заезжать прямо на бордюры. Ломают, выворачивают, и никто за это не несёт ответственности.

Вместе с бордюрами тяжелая техника сносила и деревья, а еще заборы и даже столбы. В гарантийном обязательстве такие случаи прописаны, как и то, что все сломанное придется восстановить. От ответственности не должен уйти не один подрядчик, заключил Кумар Аксакалов.

Дарья Пышмынцева