За 9 месяцев этого года объём вложений в основной капитал СКО составил 174 млрд тг

Новости МТРК

20:51 3 Ноября 2020

Выросла сумма инвестиций, больше стали строить и производить. Основным источником инвестиций остаются собственные средства предприятий. Половина всех вложений направлена в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства. Следом операции с недвижимостью и промышленность. Объём производства в последнем составил 208 млрд тенге.

Что касается строительства, по итогу 9 месяцев закончили возведение почти 580 новых зданий, большая часть из которых — жилые дома. В эксплуатацию ввели 112 тысяч квадратных метров. Средние затраты на строительство одного квадратного метра составили 115 тысяч тенге.

Объём оптовой торговли — почти 270 млрд тенге, а розничной — 180 млрд. Треть последней пришлось на продовольствие. Таких товаров реализовали на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот продажа непродовольственных товаров по понятным причинам снизилась. Объём уменьшился на 6%.

 

 

Айгерим Мукашева

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