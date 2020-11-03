В Тимирязевском районе отремонтировали социальные объекты

В этом году Дзержинской средней школе исполняется 32 года. Дата хоть и не круглая, но подарок учебное заведение получило отличный. Мечтали и просили здесь об одном — капитальный ремонт. Его не было со дня открытия школы. Дождались. Ветхие окна заменили пластиковыми.

Сразу стало намного теплее. Изменился облик школы и за счёт внутреннего ремонта. Заменили все двери, стены выкрасили в приятные цвета. Таковыми они выглядят и за счёт нового освещения. В школе полностью поменяли электропроводку.

Шолпан Стабаева, директор Дзержинской основной школы, Тимирязевский район:

— Отремонтировали крышу перехода школы, который много претерпевал такие страшные вещи, как подтёки и т.д. Затем крышу козырька школы. Тоже капитальный ремонт сделали. В переходе всё текло, разваливалось. Стена почти отвалилась.

Трудно поверить, но речь идёт вот об этом коридоре. От подтёков и разваливающейся стены ни следа. Коридор стал светлым и просторным. Ведёт он к спортзалу, который тоже заметно преобразился. Ремонт уже успели оценить ученики, их в школе чуть больше 40, их родители и педагоги. Остались довольны.

Рады и те, кто занимается в районном доме культуры. Там тоже сделали ремонт. Теперь тимирязевцы, которые занимаются спортом или творчеством, могут делать это в комфортных условиях.

Андрей Меркель, и.о. директора Тимирязевского районного дома культуры:

— Полностью замена оконных блоков. 55 окон и 23 двери. Полностью внешние двери и частично внутри. Со времён постройки эти окна никогда не ремонтировались. Сейчас, конечно, и вид другой, и надеемся, что зимой будет тепло нам.

Преобразились кабинеты, в них сделали косметический ремонт. Приятнее стало не только готовиться к выступлениям, но и блистать на сцене. Актовый зал тоже преобразился. Установили новый Led-экран, сменили ковролин. Кроме танцевальных и музыкальных кружков, есть в доме культуры спортивные секции.

Каждый может найти занятие по душе. А для тех, кто следит за формой, по вечерам фитнес. Провести досуг полезно и интересно можно и в коворкинг-центре. После ремонта дом культуры превратился в настоящий центр спорта, творчества и досуга.

Айгерим Мукашева