В СКО продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией

Так выглядит тотальное поражение легких. СOVID-19, как и пневмония с признаками вируса, визуально будто окутывает их тонкой вуалью. Ее ярко белые нити переплетаются с тканями жизненно важного органа и не дают ему нормально функционировать.

Это легкие Сергея Тимофеева. На снимке они поражены коронавирусной инфекцией на 60%. Еще хуже анализы петропавловца выглядели в июле. Из-за них он в экстренном порядке попал в реанимацию.

Сергей Тимофеев, житель г.Петропавловска:

— Это специалисты. Это профессионалы, которые знают, как спасать людей. И я настолько им признателен и благодарен. Уже позже я узнал, что когда меня привезли в реанимацию у меня оставалось 40% кислорода в крови. И там все шло, буквально, на минуты.

Минуты, которые благодаря слаженной работе врачей, превратились, пусть и в непростые для семьи Сергея, но дни. 13 из них мужчина провел в медицинской коме. Чтобы организм восстанавливался, а не питался остатками ресурсов, за петропавловца дышал аппарат искусственной вентиляции легких.

Близкие Сергея каждый день молились, чтобы он вернулся домой. И это случилось спустя несколько месяцев лечения. В родные стены Сергей вернулся обессиленным. Он потерял 40% мышечной массы, супруга помогала ему завязывать шнурки, а еще эмоционально восстановиться после произошедшего.

Сергей Тимофеев, житель г.Петропавловска:

— Я помню женщину, которую привезли и она была напротив меня. Она была такая веселая, хорошая. Ей врач объяснял про аппарат, чтобы она не боялась. Она сказала, что ничего не боится. Утром ее цвет монитора с оранжевого стал малиновым. Медики делали реанимацию, пытались ее спасти. Они не привыкают к смерти. Они переживают ее. Они радуются любому спасению.

Сейчас, по информации управления здравоохранения, североказахстанские медики борются за жизни 10 жителей региона, которые из-за коронавирусной инфекции находятся в тяжелом состоянии. На прошлой неделе наша область из-за роста заболевших COVID-19 попала, в, так называемую, желтую зону.

Чуть раньше в ней оказался восток страны. Отчасти из-за любви местного населения активно передвигаться за ее пределами, рассказал главный санитарный врача Казахстана.

Ерлан Киясов, главный государственный санитарный врач РК:

— Нашей комиссией, которая выехала, чтобы изучить вопрос, было выявлено ряд проблем, особенно в лабораториях в частных. Где ПЦР тестирование проводилось не по алгоритму гл. санитарного врача. Т.е донесения из этих лабораторий запаздывали на 3-5 суток. Из-за чего органами санэпиднадзора оперативные мероприятия проводились с опозданием.

Низкая настороженность населения еще одна причина, по которой ВКО оказалась в желтой зоне. Североказахстанцы ответственным подходом к своему здоровью тоже не отличаются. Это неоднократно доказывали специалисты мониториговых групп.

Может быть цифры, которые говорят сами за себя, наконец, приведут в чувство тех, кому это необходимо. Следующим шагом может стать только усиление карантина. Каким оно будет и когда, пока неизвестно.

Дарья Пышмынцева