В областном конкурсе «Педагогический дуэт» участвуют 180 учителей

Мадина Жиентаева и Алма Шаймерденова- преподаватели начальных классов в средней школе №20. У учителей общие интересы, взгляды и методы обучения, даже несмотря на разный педагогический стаж.

Алма Шаймерденова- учитель начальных классов средней школы №20:

— Когда Мадина Куатбековна только пришла к нам в школу, я ее сразу заметила. Давала советы, помогала, поделилась своим методом оценивания детей. Когда она уже более менее адаптировалась, уже начала помогать мне. Предложила другую 10-бальную шкалу оценивания.

Мадина Жиентаева- учитель начальных классов средней школы №20:

— Алма Шаймерденова- учитель с большой буквы. Я удивляюсь ее методами преподавания. Часто спрашивала советы как у опытного специалиста. Много общались, поэтому, не раздумывая, вместе решили принять участие в конкурсе.

Один как молодой специалист, второй — более опытный- в роли наставника. Коллеги объединились и участвуют в конкурсе «Педагогический дуэт». Ежегодное состязание среди лучшего тандема учителей впервые проходит дистанционно. Заявки на участие подали 174 человек, а это 87 дуэтов.

Амина Тайланова- заведующая лабораторией кафедры инновационного образования и информационных технологий ФАО «НЦПК Орлеу» ИПК ПР по СКО:

— Будет проходить в три этапа. Первый этап- дистанционный, участники должны были нам выслать заявку вместе со своим роликом. В данный момент этап завершен. Второй этап идет в Инстаграм, там опубликовали все ролики. Будем выбирать самых активных, роли которых наиболее востребованные. Они пройдут как раз у нас на третий этап.

Финальный этап пройдет 27 ноября. Участникам предстоят «мини-дебаты» между дуэтами. Всё пройдет в онлайн- режиме. В этот же день определят имена лучших творческих тандемов. Их ждет приз в виде годовой подписки на республиканскую газету «Білімді ел».

Жанель Бисенбаева