В антикоррупционной службе провели семинар для НПО и СМИ

Новости МТРК

20:17 3 Ноября 2020

На онлайн-тренинге рассматривали новые направления профилактики коррупции, внедрение открытых бюджетов через интерактивную карту, нововведения в антикоррупционном законодательстве. Участие в разговоре приняли более 100 человек, среди которых были и правозащитники из столицы.

Спикеры отметили, что благодаря активной гражданской позиции в период пандемии удалось достичь прозрачности распределения гуманитарной помощи. Затрагивались темы обеспечения больниц лекарствами и оказания качественной медицинской помощи.

 

 

Абай Альжанов

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