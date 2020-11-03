В антикоррупционной службе провели семинар для НПО и СМИ

На онлайн-тренинге рассматривали новые направления профилактики коррупции, внедрение открытых бюджетов через интерактивную карту, нововведения в антикоррупционном законодательстве. Участие в разговоре приняли более 100 человек, среди которых были и правозащитники из столицы.

Спикеры отметили, что благодаря активной гражданской позиции в период пандемии удалось достичь прозрачности распределения гуманитарной помощи. Затрагивались темы обеспечения больниц лекарствами и оказания качественной медицинской помощи.

Абай Альжанов