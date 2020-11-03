Последний месяц осени: какая погода ждет североказахстанцев?

Ноябрь -это время, когда хочется смотреть фильмы под теплым одеялом с вкусным горячим напитком в руках. Как правило, этот месяц отличается серым небом с редкими проблесками солнца, ветром, а еще дождём, периодически переходящим в снег.

Каждый выход на улицу становится настоящим испытанием на прочность. Ноябрь этого года периодически будет показывать свой характер и точно не даст североказахстанцам заскучать.

Татьяна Марьина, ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Количество осадков за месяц ожидается больше нормы. Норма 22-23 мм. Осадки, преимущественно снег, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Гололед прогнозируется в середине первой и второй декад. Метель — в начале второй и в середине третьей декад.

Температура в регионе будет падать постепенно. Поэтому те, кто еще не замерз в осенних куртках и пальто, могут не спешить доставать с дальних полок пуховики. Они понадобятся в конце месяца.

Татьяна Марьина, ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В третьей декаде во второй половине ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 22-27 мороза, днем до 13-18 мороза.

33 года назад день 24 ноября застал петропавловцев врасплох. Тогда столбик термометра резко упал до -37 градусов.

Дарья Пышмынцева