Полицейские установили владельцев лошадей, из-за которых произошло 2 ДТП

1 ноября 54-летний житель района Шал акына возвращался домой из Петропавловска вместе с супругой и родственницей. Около 22 часов вечера возле села Бирлик перед автомобилем внезапно появился табун лошадей. Избежать столкновения не удалось. Одно животное погибло на месте.

Полицейские приступили к поиску табуна, а тем временем неподалёку от места первой аварии произошло второе ДТП. 32-летний житель областного центра, двигаясь в направлении с. Новоишимского, совершил касательное столкновение с лошадью. Животное убежало.

В обоих случаях люди не пострадали, а вот автомобили придется отогнать на СТО. Стражи порядка собирают административный материал в отношении владельцев домашних животных.

С середины августа, когда в регионе начали действовать правила выпаса скота, к ответственности привлекли более 40 человек. Из-за столкновения машин с животными ранения получили два человека.

Дарья Пышмынцева