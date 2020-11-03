Коммунальщики устранили последствия порыва канализации

Это улица Кошукова, участок дороги перед зданием торгового дома «Пирамида». Сейчас здесь вовсю кипит работа коммунальных служб , специалисты устраняют последствия порыва канализации, который произошел вечером понедельника.

Сработали оперативно в тот же день. А сегодня производят замену трубопровода, который за 25 лет эксплуатации полностью изжил себя. Вместо ветхих 10 метров появится новая чугунная сеть. При должном обслуживании её должно хватить на 30 лет.

Болат Салахутдинов, начальник центральной диспетчерской службы ТОО «Кызылжар су»:

— Отключения в данном районе не было. В данный момент все устранено, как вы видите. Сейчас производится благоустройство, засыпали щебнем, в дальнейшем будет производиться укладка асфальта.

Заасфальтируют, и на ближайшие годы о проблемах можно забыть, комментируют представители «Кызылжар су». Но, горожанам в такой позитивный настрой верится с трудом. Этот участок уже не первый год доставляет много неудобств и пешеходам, и автомобилистам.

Петропавловцы:

— Здесь каждый год какие-то аварии происходят. Постоянно их устраняют, но толку никакого нет. Сколько можно мучиться?

— Не первый раз вижу. Несколько раз в год это делают. Видать, там какое-то сокровище есть, они его ищут.

— Такое из раза в раз происходит. Мы уже ничему не удивляемся. Обидно, что несколько дней назад асфальт залатали. А теперь опять все перерыли.

В свою очередь коммунальщики говорят, что в районе вокзала с начала года это первая авария и добавили, если повреждения и были, то не по линии водообеспечивающего предприятия. К слову сказать, с начала текущего года в областном центре заменили почти 1,5 км канализационных труб.

Анжелика Сычёва