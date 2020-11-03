Четверо школьников из СКО участвуют в спартакиаде по тогыз кумалаку

Турнир проводится в рамках ежегодной сетевой спартакиады национальных игр среди студентов всех Назарбаев интеллектуальных школ страны. В программе помимо тогыз кумалака — футбол, баскетбол, волейбол, теннис и шахматы.

Айдар Валиев — учитель физической культуры Назарбаев интеллектуальной школы:

— В связи с пандемией в этом году тогыз кумалак и шахматы проводятся в режиме онлайн. Также на базе нашей школы в Петропавловске, заменяя футбол, проводили жонглирование с мячом в режиме онлайн на платформе Teams.

Наша область тоже принимает участие. Её представляют 4 учащихся. Среди них — Амина Головина. Ей 13, в тогыз кумалак играет 2 года. Говорит, игра интересная, позволяет развивать математические навыки.

Амина Головина — студентка Назарбаев интеллектуальной школы:

— Мне нравится сам процесс игры. Данное соревнование будет проходить дистанционно. Это ничем не ухудшает саму игру, так как смысл ее остается. Но, в любом случае, мне нравится играть в очном формате.

Спартакиада пройдет с 3 по 6 ноября. Всего в ней принимают участие 88 студентов из 20-ти интеллектуальных школ республики.

Алишер Ашимов