6000 масок раздали горожанам волонтёры молодёжного ресурсного центра

Общественные места, автобусы, остановки и торговые центры. Волонтёры вышли в добровольный «рейд», чтобы ещё раз напомнить горожанам о соблюдении правил безопасности. В последнее время многие жители стали забывать об угрозе, которую таит инфекция. Ребята раздают прохожим буклеты и защитные маски. А ещё делают замечания тем, кто их не носит.

Петропавловцы:

— Маску носить нужно, но носом тоже дышать необходимо. Потому что дышим углекислым газом, а это вредно для здоровья

— Молодцы, что помогаете. Сейчас время такое, что поддержка нужна.

— Маски, перчатки. Нам пожилым меньше ходить нужно по различным местам. Все нужно соблюдать. Специалисты, медики же нам говорят.

Для Виталия Никипелова волонтёрство — это образ жизни. Этим летом выпускник колледжа принял решение вступить в ряды добровольцев. Молодой человек призывает североказахстанцев соблюдать карантин и беречь здоровье.

Виталий Никипелов , волонтёр:

— Когда я сидел без работы, началась пандемия. Я решил помочь нашему городу. Работаю 3 месяц. Очень Рад, что волонтёр.

Акцию волонтёры проводят не первый раз. В ней принимают участие 10 человек. Сегодня прошлись по центру города. На днях добровольцы обошли рынки, бутики и торгово-развлекательные центры Петропавловска. Жителям они раздали больше 6000 масок.

Азат Мухаметжанов, руководитель молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Эта акция организована инициативной молодёжью города. В связи с ухудшением эпидситуации мы решили предупредить граждан о соблюдении санитарных норм, чтобы не заразиться коронавирусом. Подобные акции проводим с начала пандемии.

За эту неделю волонтёры молодежного ресурсного центра планируют раздать больше 2000 масок.

Абай Альжанов