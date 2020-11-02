Жителям с.Дубровного Мамлютского р-на обещают выплатить за паи от ТОО «Абижер»

Высококачественное с большим содержанием клейковины. По этому показателю зерно нового урожая на порядок выше прошлогоднего. 67% поступившей на хлебоприемники пшеницы относится к первым трём классам. Это вдвое больше, чем в 2019-ом.

Хорошие показатели — заслуга агротехнических мероприятий. Больше засеяли элитных и высококачественных семян. Они устойчивы и к заболеваниям, и к засухе. Велика заслуга минеральных удобрений. По их внесению наша область лидирует.

Ну и, конечно же, никуда без высокопроизводительной современной техники. В области закупили почти 1800 единиц на общую сумму свыше 46 млрд тенге. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Куандык Шакубаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— По оперативным данным отделов сельского хозяйства районов области уборка зерновых и зернобобовых культур завершена. Валовый сбор составил порядка 4,5 млн. тонн, при урожайности 15 ц/га. Убрано 922 тысяч гектар или 100% масличных культур, валовый сбор составил 786 тысяч тонн, при урожайности 8,5 ц/га.

Волновала собравшихся продовольственная безопасность. Чтобы не зависеть от поставок извне, наша область в этом году в 2,5 раза увеличила посевы гречихи. На треть больше засеяли гороха.

После доклада приступили к обсуждению проблем. Правда, на встречу из пяти приглашённых фермеров пришли только двое. И ни вопросов, ни жалоб у них нет.

В отличие от жителей села Дубровного Мамлютского района. Они не получили выплату за паи от ТОО «Абижер». «Живность кормить нечем, корм стоит дорого», пишут сельчане.

Своё обращение они отправили на карту общественного контроля. Просят разобраться. Заместитель руководителя управления сельского хозяйства с директором ТОО «Абижер» созванивались незадолго до этой встречи.

Куандык Шакубаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Он заверил, что на сегодняшний день идёт проработка полученного урожая. Всё долевые пайщики будут полностью обеспечены в течение месяца. Поэтому здесь, я думаю, вопрос решится. Данный вопрос, конечно, возьмём на контроль. Уточним по мерам решения вопроса. В течение ноября они должны получить.

И такой случай в области не единственный. С каждым предприятием вопрос решают индивидуально. Тяжелее приходится с товариществами, которые на стадии банкротства. Их в регионе не меньше 10.

Айгерим Мукашева