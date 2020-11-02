В Петропавловске стартовала программа обучения для медиков-волонтёров

Карина Мукатаева учится на 3 курсе в Северо-Казахстанском медицинском колледже. Она — будущий фельдшер. О том, что идет набор в ряды волонтёров- медиков, узнала от своего преподавателя. И сразу же без раздумий решила их пополнить. Такой опыт — хорошая «проверка на прочность». Ведь одно дело — изучать, другое – видеть своими глазами и делать самому.

Карина Мукатаева, студентка Северо-Казахстанского медицинского колледжа:

— Я решила попробовать себя так, как мне кажется, очень интересно будет. Я еще не работала. И надеюсь, какой-то практики, какого-то опыта я наберусь. На первых занятиях мы знакомились, как это будет все проходить, что мы будем делать.

На последующих 3 занятиях добровольцам рассказали обо всех тонкостях в работе с пациентами, дали возможность самим побывать в роли практикующих медработников. Сейчас у ребят 4 -е занятие. Проходит оно в форме вопрос-ответ. Почти всех собравшихся интересует, какой фронт работы их ожидает в ближайшие дни.

Владимир Жуков, врач областного центра скорой медицинской помощи:

— На вызовы ездить никто не будет. Это сейчас опасно, то, что возможно. Разберем с вами оказание первой медицинской помощи, отработаем на манекене, что делать, как делать. Уколы отработать, проведение сердечно-мышечных манипуляций.

После обучения студентов распределят между медицинскими учреждениями областного центра. Уже на местах волонтёрам расскажут об их основных функциях, исходя из личных пожеланий активистов, а также уровня их подготовки, ведь среди добровольцев есть и студенты-первокурсники.

Виталий Шеминг, председатель молодежного маслихата СКО:

— Они будут заниматься всей необходимой деятельностью, то есть тем, что могут поручить врачи ребятам, которые владеют медицинскими навыками, но не являются врачами, чтобы быть разгруженными и не отвлекаться. Работа с документацией, работа с пациентами неCOVIDными, принести таблетки, померить давление.

Всего в региональный отряд волонтёров-медиков войдут 20 студентов. Уже на днях они приступят к практической деятельности.

Анжелика Сычёва