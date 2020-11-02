Спасатели вторые сутки ищут пропавшего 57-летнего рыбака

Мужчина вместе с 11-летним внуком отправился на рыбалку на озеро Чистое в Мамлютском районе. В лодку подросток не полез, остался на берегу. Но, дедушку с рыбной ловли он так и не дождался. За помощью мальчик обратился к рыбакам по соседству. Те нашли только лодку.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО :

— Она была не перевёрнута. Но самого гражданина, который занимался рыбной ловлей, не нашли. Наши спасатели с раннего утра первого числа приступили к поисковым работам. Пока результатов нет. Осложнений в поиске нет, только большая площадь озера. Возможно, что рыбак не закинул якорь, и лодку могло унести от возможного места падения.

За прошедшую неделю в регионе спасатели зарегистрировали 47 происшествий. 2 человека погибли. 27 октября в 22:45 по адресу проезд Февральский , 2б произошёл пожар в частном жилом доме. Ликвидировали огонь спасатели только через час. Площадь возгорания — 40 кв. метров. На месте огнеборцы обнаружили тело 47-летней женщины.

Дмитрий Растихин, начальник управления ДЧС СКО:

— Также в этот день вблизи села Айыртау на месте карьера ТОО «КокшетауСтройНедро» произошёл пожар в передвижном жилом вагончике. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1960 г.р. Причиной пожара стало нарушений правил безопасности при эксплуатации печи отопления.

С начала года в регионе произошло более 550 пожаров, 76% из них — в жилом секторе. В огне погибли 42 человека, пятеро из которых — дети. Основные причины возгораний: неосторожное обращение с огнём и замыкание электропроводки. Спасатели рекомендуют североказахстанцам быть внимательнее и соблюдать все меры пожарной безопасности.

Айгерим Муканова