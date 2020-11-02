34 факта нарушения карантина выявлены в выходные в СКО

Новости МТРК, COVID-19: Казахстан

18:28 2 Ноября 2020

Некоторые горожане между торжеством и здоровьем выбрали первое. Например, в зоне отдыха «Березовая роща» практически во всех домах находились отдыхающие. Двое североказахстанцев, несмотря на официальные запреты, праздновали дни рождения.

Теперь они заплатят штраф. О действующих ограничительных мерах забыл и владелец кафе «Огни Каспия». Заведение работало и в субботу, и в воскресенье. Желание сделать выручку в непростое для региона время дорого обойдется выше перечисленным представителям сферы услуг.

 

 

Дарья Пышмынцева

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