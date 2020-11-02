34 факта нарушения карантина выявлены в выходные в СКО

Некоторые горожане между торжеством и здоровьем выбрали первое. Например, в зоне отдыха «Березовая роща» практически во всех домах находились отдыхающие. Двое североказахстанцев, несмотря на официальные запреты, праздновали дни рождения.

Теперь они заплатят штраф. О действующих ограничительных мерах забыл и владелец кафе «Огни Каспия». Заведение работало и в субботу, и в воскресенье. Желание сделать выручку в непростое для региона время дорого обойдется выше перечисленным представителям сферы услуг.

Дарья Пышмынцева