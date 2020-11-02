100 килограммов марихуаны уничтожили в Петропавловске

На этот раз в печь отправили 100 килограммов марихуаны. Её стражи порядка изъяли во время одной из операций. На частной территории петропавловца росла целая плантация дикорастущей конопли. К акции по уничтожению зелья присоединились волонтёры клуба «Камкор».

Қайсар Мусин — волонтёр клуба «Камкор»:

— Мы сегодня стали очевидцами уничтожения наркотических веществ — марихуаны невысушенной весом 100 килограммов. Мы приветствуем, что наши правоохранительные органы изъяли и не допустили в оборот наркотических веществ в нашем регионе. Представьте себе, сколько жизней молодых людей удалось спасти. Мы считаем, что такие мероприятия публично с целью профилактики среди подростков. Мы все рады внести свою лепту в данное мероприятие. Своим присутствием на данных мероприятиях мы говорим «Нет наркотикам!» и призываем общественность к здоровому образу жизни.

Во время акции её организаторы рассказали о печальной статистике. С начала года в северном регионе от передозировки наркотическими веществами умерли 5 человек. Врачи около 70 раз выезжали для оказания экстренной помощи североказахстанцам. Причем в семи случаях — к несовершеннолетним пациентам.

Рахат Нурахметов — начальник отдела по противодействию наркопреступности УП г. Петропавловска:

— В результате проведённой работы на сегодняшний день к уголовной ответственности привлечено 78 человек. Мы пригласили поучаствовать в уничтожении ребят-волонтёров клуба «Камкор». Наша совместная работа с молодежью — это необходимые цели в профилактике наркомании!

С начала года из незаконного оборота полицейские изъяли почти 400 килограммов различных наркотических средств, в том числе 1 кг 340 граммов — синтетических препаратов.

Алишер Ашимов