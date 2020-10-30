Во дворце школьников прошел урок сбережений для учащихся бизнес-школы

Помимо советов как правильно сберегать и как правильно копить, специалисты рассказали ребятам об истории праздника, системе жилищно-строительных сбережений.

Арман Сугралин — начальник отдела развития бизнеса СКОФ АО «Жилстройсбербанк»:

— По СКО у «Жилстройсбербанка» насчитывается 47 тыс. вкладчиков, из них 4700 вкладчиков — несовершеннолетние. У нас есть новый продукт — детский депозит «Арнау». В связи с этим, так как есть большой потенциал для накопления несовершеннолетними, мы решили провести такое мероприятие.

На уроке побывали 20 человек. Среди них 16-летний Санжан Нурмуханбет. Его мечта — стать хорошим высококвалифицированным врачом. Говорит, в будущем хочет открыть свой бизнес.

Санжан Нурмуханбет — учащийся школы-лицея им. аль-Фараби:

— Я хочу научиться правильно распоряжаться деньгами, инвестировать их в правильном направлении. Хочу начать бизнес, который принесет пользу людям. Моя мечта — стать врачом.

Каждый, кто пришел на урок сбережений, узнал для себя много новой и полезной информации. Такие встречи специалисты планируют проводить на регулярной основе.

Алишер Ашимов