В СКО рассматривают вопрос о снятии карантина по птичьему гриппу

Новости МТРК

19:04 30 Октября 2020

По данным на 30 октября карантин действует в 49 населённых пунктах 12 районов. Сейчас рассматривают вопрос о его снятии с 20 сёл. Карантин ввели и на территории ТОО «Адель кус».

Продолжаются выплаты владельцам павшей птицы. Их получили хозяева 18,5 тысяч голов, которые погибли в сентябре на частных подворьях. В общей сложности на счета североказахстанцев «упало» свыше 80 млн тенге.

Компенсацию получила и Бишкульская птицефабрика. За 117 тысяч голов им выплатили 119 млн тенге. Североказахстанцы, чья птица полегла в октябре, выплаты получат в следующем месяце.

 

 

Айгерим Мукашева

Читайте также

О необходимости поддержки медработников говорил Президент РК К.Токаев
В с.Смирново строят физкультурно-оздоровительный комплекс
Водовод провели на «BioOperations» в Тайыншинском районе
111 североказахстанцев находятся в листе ожидания на жизненно важные операции
Петропавловский аэропорт стал убыточным и подлежит банкротству
В Петропавловске продолжается масштабная реконструкция ж/д вокзала
На жестком карантине в СКО находятся два райцентра
В Келлеровке Тайыншинского р-на действует первый «открытый акимат» на селе
Во дворце школьников прошел урок сбережений для учащихся бизнес-школы
О трудовой миграции казахстанцев рассказал Президент страны К.Токаев
Автопарк ДЧС пополнился десятью внедорожниками
Фонд ОСМС направил 4,5 млрд тг на медпомощь североказахстанцам