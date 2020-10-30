В СКО рассматривают вопрос о снятии карантина по птичьему гриппу

По данным на 30 октября карантин действует в 49 населённых пунктах 12 районов. Сейчас рассматривают вопрос о его снятии с 20 сёл. Карантин ввели и на территории ТОО «Адель кус».

Продолжаются выплаты владельцам павшей птицы. Их получили хозяева 18,5 тысяч голов, которые погибли в сентябре на частных подворьях. В общей сложности на счета североказахстанцев «упало» свыше 80 млн тенге.

Компенсацию получила и Бишкульская птицефабрика. За 117 тысяч голов им выплатили 119 млн тенге. Североказахстанцы, чья птица полегла в октябре, выплаты получат в следующем месяце.

Айгерим Мукашева