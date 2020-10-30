Североказахстанские гимнастки тренируются в штатном режиме

Действительно, в гимнастику детей отдают в раннем возрасте. Как правило, приводят родители. Многих уже тогда завораживает этот красивый вид спорта: пластичные, стройные и подтянутые они вызывают восхищение и зависть многих.

Но мало, кто знает, что за всей этой красотой стоит ежедневный тяжелый труд: трехчасовые тренировки, диеты, дисциплинированность и ответственность. О первых шагах в спорт каждой из этих девочек знает Анастасия Норкина. Уже 8 лет она работает тренером в ДЮСШ. Гимнастика для неё — это больше чем спорт, это — смысл жизни.

Анастасия Норкина, тренер-преподаватель ДЮСШ гимнастики:

— Первый набор детей у меня был с четырёх лет. Сейчас они уже выросли, многие выполнили разряд кандидата мастера спорта. Являются областными чемпионками, призёрами и победительницами международных соревнований. Основную часть своего времени я провожу в спортивном зале. Ты не можешь относиться к гимнастике как к обычной работе. Ты месте с ними переживаешь все жизненные моменты. Взросление, проблемы в семье. Всё это проходит через тренера.

А это уже другой зал. Здесь занимается группа под присмотром Юлии Колесниковой. Девочки очень внимательно прислушиваются к словам своего тренера. Знают, чтобы достичь результатов, нужно приложить максимум усилий. Без чуткого присмотра профессионала ничего не выйдет.

Юлия Колесникова, старший тренер спортивной школы ДЮСШ «Олимп»:

— Если неправильно растягивать, бывают мамы, которые сами занимаются с детьми. Так можно потянуть связки сильно или даже порвать, поэтому лучше этим дома не заниматься. У моих девочек таких ситуаций не было. Всё проходит спокойно. Это, конечно, всё через боль, но дети тянутся сами. Мы к детям не прикасаемся, а просто учим правильно сидеть, давить на свои ноги, под своим весом дети тянутся.

Анастасия Бухонина в зал художественной гимнастики пришла в 4 года. Маленькой девочке тогда этот вид спорта не сразу пришёлся по душе, но сейчас она не представляет свою жизнь без упражнений на растяжку, обручей и лент.

Анастасия Бухонина, гимнастка:

— Когда я захожу в зал, я отвлекаюсь от всего. От проблем в школе и семье я избавляюсь на тренировках. Мне нравится тренироваться. В начале наоборот было гораздо легче, потому что закладываются основы. А сейчас пошла интересная работа, более взрослая и мне это нравится больше. Мне кажется, это сложнее.

Всего во Дворце спорта имени Александра Винокурова художественной гимнастикой занимаются почти 100 девочек.

Айгерим Муканова