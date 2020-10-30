Полицейские СКО приняли участие в расширенном заседании коллегии МВД

Теперь уже не капитан, а майор полиции. Руслан Бекбулатов- старший участковый инспектор Тайыншинского района. На службе — с 2006 года. За многолетний и добросовестный труд ему досрочно повысили воинское звание. Наградили полицейского в столице.

Там, 29 октября, президент провел расширенное заседание коллегии МВД. О своей работе Руслан Бауыржанович говорит с блеском в глазах. Отмечает, что самое ценное в ней- взаимосвязь с людьми.

Руслан Бекбулатов- старший участковый инспектор полиции ОМПС ОП Тайыншинского района:

— Я работаю участковым инспектором с 2013 года. Пошел туда, так как хочу ближе быть к народу. В связи с этим сейчас я -участковый. В моем административном участке народ активно помогает решать вопросы, вовремя сообщают о преступлениях.

Повезло с жителями и участковому Мамлютского района. Кадырбек Исин в этой должности больше 8 лет. Уже с детства он четко понимал, что хочет стать полицейским.

Практически всех жителей на участке знает лично, а ведь их больше тысячи. Каждый со своими вопросами и проблемами. Кадырбек признается, порой даже приходится выступать в роли психолога.

Кадырбек Исин- участковый инспектор полиции МПС ОП Мамлютского района:

— Мне нравится работа, потому что участковый-это тот человек, который тесно взаимодействует с людьми. Например, работая в деревне, я — один участковый. Все обращаются ко мне по всем вопросам, бывают даже вопросы, которые не входят в нашу компетенцию, но люди обращаются.

Такие вот стражи порядка «широкого профиля». После заседания коллегии МВД их ждут серьезные перемены. Полицейским увеличат заработную плату и расширят охват жилищной компенсации.

Жанель Бисенбаева