Партийцы «Нур Отана» оценили качество строительства многоэтажек

Вместо частного сектора- многоквартирный дом. Уже в начале ноября в новострой по 2-ой Первомайской, 1 заселятся жильцы. Заветные квадратные метры получат очередники из социально-уязвимых слоев населения. Жильё арендное. Строительство многоэтажки шло 1,5 года. Обошлось оно в сумму более 800 миллионов тенге.

Андрей Радченко, директор ТОО «Лира»:

— Работы по графику прошли, деньги освоены в полном объеме. Работы завершили в сентябре. Сейчас подключили отопление, дом полностью готов к заселению. Наша фирма с 98 — года и имеет большой опыт строительства жилых домов.

В доме 93 квартиры: 55 — однокомнатных, остальные — двушки. Для удобства маломобильной группы жильцов в подъездах предусмотрели пандус-подъемники. Устройство отечественного производства и выдерживает массу до 250 килограммов. Такие установки в Петропавловске строители используют впервые.

Кенес Мукушев,первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan», член мониторинговой группы:

— Через пульт дистанционного управления подъемник поднимает человека с инвалидной коляской до площадки 1 этажа. Это существенно решит проблему лиц с ограниченными возможностями.

Квартиры в чистовой отделке, в каждой есть санузел, кухни тоже оборудованы. По соседству строится еще один дом для очередников из многодетных, малообеспеченных семей, сирот и инвалидов. Проекты аналогичные. В многоэтажке 57 однокомнатных и 36 двухкомнатных квартир. Партийцы никаких нарушений и замечаний не выявили.

Кенес Мукушев, первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan», член мониторинговой группы:

— Качество достаточно хорошее. Люди могут зайти в квартиры, сделать ремонт на своё усмотрение, определенный ремонт или не делать его. Здесь люди имеют права жить до тех пор, пока у них не появится другая недвижимость. Это дома без права на приватизацию.

До конца года в областном центре планируют достроить ещё 2 арендных жилых дома, предназначенных для социально-уязвимых слоёв населения.

Абай Альжанов