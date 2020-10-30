На совещании в Смирново обсудили, как сдерживать цены на продукты

Выгодное предложение всегда повод для хорошего спроса. Цены на сельскохозяйственной ярмарке в райцентре Аккайынского в среднем ниже рыночных на 10%. Если закупаться основательно, можно сэкономить приличную сумму. Валентина Шамрицкая вместе с односельчанами пришла на ярмарку, чтобы запастись впрок свежим мясом.

Валентина Шамрицкая, жительница с.Смирново, Аккайынский район:

— Взяли ребрышки отдельно. Городской товарищ приезжает с колбасами, у него корейка хорошая. Постоянно ее у него берем. Филе свиное. Все, что хотели, все взяли.

Продуктов, причем самых разных, на ярмарке было очень много. Всё от местных производителей. Начиная от мяса, заканчивая молочкой и овощами. Морковь, капуста, лук, свёкла.

Цены на сезонные овощи здесь демократичные. Таких в продуктовых у дома не найти. 80-90 тг за килограмм овощей, богатых клетчаткой и витаминами.

Альбина Сейткозиева, продавец ТОО «Иван Зенченко»:

— Ярмарка проводится еженедельно. Раскупают очень быстро, потому что продукция хорошая. Мы открылись примерно минут 20-30 назад и уже продали около 12 мешков картошки и порядка 5 мешков лука.

Уже к 10 утра газель с овощами практически полностью опустела. Несмотря на то, что ярмарки проводят каждую пятницу, а это будний день, желающих выйти на бюджетную продуктовую закупку, чтобы в выходные не переживать о пустом холодильнике, всегда очень много.

Сэкономить на ярмарке могут и те, кто держит свое хозяйство. Чтобы оно кормило сельчан, им нужно запастись сеном для скота, тюк в среднем стоит 3 тысячи тенге, а отходы для птиц — чуть больше полутора тысяч за мешок.

Есть здесь и те, кто ради собственной выгоды намерено задирает цены. Такая практика существует и во многих продуктовых магазинах Аккайынского района.

Кумар Аксакалов указал на проблему с ценообразованием на некоторые крупы акиму района Рустему Елубаеву во время одного из заседаний акимата. Добиться серьезных результатов по стабилизации цен на них аккайынцам пока не удалось.

Евгений Остертак, руководитель отдела предпринимательства Аккайынского района:

— Магазины в Киялах «Союз» и «Аист» рис крупа 400 тг, Шагалалы «Элита» магазин 310 тг рис 390 тг гречка. ИП в с. Камышлово у нас тоже крупа гречневая доходит до 412 тг. В Токушах у нас у всех предпринимателей, как бы, цены идут завышенные по сравнению с другими торговыми объектами. 340-430 тг гречка стоит.

Вместо накрутки в 15% на социально-значимые продукты, бизнесмены края белых берез, некоторые из них находятся в этом зале, накидывают на крупы все 30%, а где-то и 40.

Чтобы, наконец, разобраться с повисшей в воздухе проблемой Рустем Елубаев планирует действовать исходя из конкретных поручений.

Рустем Елубаев, аким Аккайынского района:

— Мы в районе создали стабилизационный фонд, по поручению акима области, а также по рекомендациям областного штаба по сдерживанию цен. Мною создан штаб, работает мониторинговая группа. У нас депутаты районного маслихата включены, представители партии «Nur Otan». Они еженедельно мониторят цены не только в райцентре, но и в округах.

Их жители, в том числе и предприниматели, знакомы с продукцией петропавловского крупяного завода. Владельцы аккайынских магазинов приобретали ее не напрямую от предприятия, а у перекупщиков. Это тоже отражалось на конечном ценнике круп. 30 октября районный акимат подписал соглашение с ТОО «РахатОпт». А значит, теперь местным бизнесменам будет проще с ним сотрудничать.

Дарья Пышмынцева