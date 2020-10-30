Кумар Аксакалов встретился с духовными лидерами области

Соратники по общему делу, оно же сделало их приятелями. Ими духовные лидеры региона стали за годы совместной работы. Ближе представителей духовенства сделали пережитые вместе радости и горести. С последними, как известно, всегда легче справляться сообща. Подобным единением и сплоченностью, может похвастаться не каждый регион. Мало таких примеров и среди стран, считает Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Надо сказать о том, что за все эти годы в нашей стране создана особая казахстанская модель межэтнического, межконфессионального согласия. Многие изучали эту модель, этот опыт и в некоторых странах его распространяли.

Большинство из них, впрочем, как и Казахстан, не обошла стороной пандемия коронавируса. Во время первой волны COVID-19 все религиозные объекты страны закрыли свои двери для прихожан. Они, как это было принято много лет, не распахнулись даже на Пасху.

Службу важного для православного мира праздника североказахстанцы смотрели онлайн. Для мусульман закрывали мечети на Курбан айт. В целях безопасности под запрет тогда, впрочем актуально это и сейчас, попали визиты гостей.

Священнослужители призывали людей молиться дома. Чтобы перестроиться в весенне-летний период, верующим понадобилось время.

Кенжетай Дуйсенбай, главный имам центральной мечети «Кызылжар»:

— Мы используем все современные возможности нашего времени. Ведем свои проповеди, используя социальные сети, такие как Instagram и Фейсбук. Стараемся поднимать разные вопросы, в том числе и проблемы. Например, обсуждаем зависимости. Будь то страсть к алкоголю или к наркотикам.

Сейчас посещать религиозные объекты североказахстанцам разрешено. Вот только идут они в них неохотно, рассказал настоятель сразу нескольких местных Римско-Католических приходов.

Петр Лахета, настоятель Римско-Католического Прихода «Святая Троица» и «Сердце Иисуса»:

— В людях поселился какой-то страх. Очень сложно с нашей точки зрения, религиозной, будет вернуться к прежней позиции и ситуации, в которой человек с большим доверием, охотой и желанием будет приходить в храм, в мечеть и.т.д. Потому что у многих людей есть страх, что можно заразиться.

Духовные лидеры региона делают все возможное, чтобы на их территориях подобного ни в коем случае не произошло. В чем на данный момент они бессильны, так это в подготовке культовых сооружений к холодам. На эти цели обычно направлялись пожертвования североказахстанцев.

Владимир, епископ Петропавловский и Булаевский:

— Мы, обращаясь ко всем спонсорам, в том числе и к нашим руководителям, касаемо отопления и электроэнергии, пока не получили, никакого внятного ответа.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Ни в коем случае никаких проблем не будет, я вам это 200% обещаю.

На память о встрече Кумар Аксакалов подарил духовным лидерам СКО книги. Их выпустили в этом году в честь юбилея Абая Кунанбаева. Они станут украшением библиотек культовых сооружений региона.

Дарья Пышмынцева