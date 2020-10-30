111 североказахстанцев находятся в листе ожидания на жизненно важные операции

Ближе к концу кинокартины пейджер издал характерный сигнал. Донор нашелся, героине фильма сделали операцию. Молодая женщина получила свой «шанс на жизнь». Такова была режиссерская задумка. В реальности же, в частности казахстанской, хеппи энды для людей, нуждающихся в трансплантации органов, случаются очень редко.

Сергей Ишин, главный трансплант-координатор СКО:

— У нас каждый день погибают реципиенты, которые не дожидаются своих органов. Лист ожидания может занимать годы. Очень редко везет таким людям, редко быстро находятся донорские органы.

Семье Анастасии Молотковой искать донора не пришлось. Им стал папа 17-летней девушки. 7 лет назад у нее начали отказывать почки. В 2014-м году в столичной клинике ей сделали пересадку. Тогда ей было 11 лет. Из воспоминаний о том времени у нее остался предоперационный период.

Анастасия Молоткова, жительница г.Петропавловска:

— Экстренно сделали операцию и поставили диализ. Это такой аппарат в виде катетера в брюшную полость, оттуда выходит трубка. Есть слив и залив, он выполняет функцию почек. Диализ мне делали год и 7 месяцев. Практически два года. Для меня и моих родителей это, конечно, были мучения.

Все самое страшное для Анастасии осталось позади. Свое здоровье идеальным она, конечно же, назвать не может. Всю жизнь девушка будет принимать несколько препаратов, придерживаться диеты и из-за ослабленного иммунитета беречь себя в сезоны, когда вирусы активизируются. Главное, что сейчас ее жизни ничего не угрожает.

-В Казахстане на сегодня в трансплантации органов нуждаются 3212 человек, 111 из них — жители северного региона

-87 североказахстанцам необходима пересадка почек, она также требуется 2 детям

-1 человеку нужна трансплантация сердца

-21 североказахстанец стоит в листе ожидания для пересадки печени

Всего 8 лет. Столько трансплантология развивается в Казахстане. Специалисты- координаторы в регионах появились на несколько лет позже. О большом прогрессе в этом направление медицины пока говорить очень рано. Как и о самих операциях по пересадке органов, которые делают только в крупных городах Казахстана.

Важный вопрос, который нельзя не затронуть, касается отношения жителей страны к этой достаточно щепетильной теме. По данным врачей, донорами при жизни, а такие операции, безусловно, влияют на здоровье, как правило, становятся те, кто хотят помочь своим родным.

И если здесь все более менее понятно и логично, то с посмертным донорством в Казахстане, в том числе и северном, все в точности наоборот. Во время нашего опроса большинство людей уходили от ответа, кто-то просто не мог сформулировать свою позицию. А некоторые говорили…

Североказахстанцы:

— Почему бы мне не помочь кому-то другому, если мои органы помогут.

-А вы знаете, как при жизни дать на это согласие?

-Нет не знаю.

— А если, не дай бог, с вами что-то случится, вы готовы пожертвовать для других людей своими органами?

-А зачем они мне там нужны уже? Согласитесь.

— Отрицательно отношусь. Это ужасно после смерти использовать органы. Органы не будут так функционировать и так приживаться людям.

На одного согласившегося на посмертное донорство казахстанца приходится примерно 10 отказавшихся. Эту статистику нам озвучил главный трансплант-координатор области Сергей Ишин. И добавил, что за такими операциями стоят не только тысячи человеческих жизней и судеб, но еще столько же страхов и предрассудков.

Сергей Ишин, главный трансплант-координатор СКО:

— Люди опасаются, что их органы будут, так скажем, нечестными трансплантологами, нечестными врачами, использованы не по назначению. Основная причина такая. Вторая причина религиозная, которая тоже немаловажная.

В каждой религии свое отношение к посмертному донорству. Чаще оно бывает положительным, нежели отрицательным. Православная церковь разрешает такие операции. Главное, чтобы все было выполнено «по букве закона».

Антоний Чуриков, иерей, клирик Вознесенского кафедрального собора г.Петропавловска:

— Существует такой документ, принятый на юбилейном Архиерейском соборе в Москве 2000-м году — «Концепция русской православной церкви». Там прописаны все эти нюансы, нюансы биоэтики, пересадки органов донорства, там свою позицию церковь ясно выражает. Люди просто скорее всего не ознакомлены с официальными документами.

В отечественном кодексе здоровья четко прописаны все правила, связанные с донорством в Казахстане. Причем, как при жизни, так и после смерти. Человек вправе оформить официальный отказ или согласие на пересадку органов в случае, если с ним что-то случится. Раньше это делалось в учреждениях здравоохранения. Сейчас специальный документ добавили на сайт электронного правительства.

Дарья Пышмынцева