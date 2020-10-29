К.Аксакалов поставил перед новым акимом Тайыншинского р-на ряд задач

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19:37 29 Октября 2020

Руслан Анбаев, аким Тайыншинского района:

— Я полностью осознаю, что передо мной поставлены конкретные цели и задачи по уверенному социально-экономическому развитию Тайыншинского района, в первую очередь направленные на улучшение благосостояния и уровня жизни жителей нашего района. 

Руслан Анбаев на посту главы мамлютчан проработал меньше 2 лет. Теперь пересел в кресло акима Тайыншинского района. По площади он считается одним из самых больших в области и имеет важное стратегическое значение.

На зависть другим районам здесь крупнейшие производства и перспективные инвестпроекты. Свинокомплекс «ЕМС Агро», завод по глубокой переработке зерна «Bio Operations», скоро начнётся строительство птицефабрики. Но рассчитывать на всё готовое нельзя. Аким должен привлекать инвестиции и запускать новые производства.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— У Тайыншинского района большой потенциал. Я сюда направил специально. Смотрел среди многих людей, которые могли бы эту работу потянуть. Считаю, что навыки, профессиональные прежде всего, деловые достаточны, чтобы достойно продолжать и развивать Тайыншинский район. Здесь ваша задача — молочно-товарные фермы.

А ещё улучшать жизнь сельчан. Дороги и водоснабжение — самые проблемные вопросы, которые предстоит решить Руслану Анбаеву. Поможет в этом областной бюджет, как и с социальными объектами. В следующем году капитальный ремонт проведут в 2 школах, завершат строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

 

Айгерим Мукашева

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