За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 11 североказахстанцев

Больше 4 тысяч. Столько случаев COVID-19 официально подтвердились в СКО с начала пандемии. По стране число заболевших коронавирусной инфекцией перевалило за 110 тысяч.

Догоняет его количество выздоровевших казахстанцев. Их почти 106 тысяч. За прошедшие сутки от болезни, которая застала врасплох весь мир, оправились 19 североказахстанцев, а в масштабах страны 91 человек.

Санитарные врачи говорят, что такое положение вещей — не повод, чтобы расслабиться и забыть о пандемии. За прошедшие сутки в Казахстане COVID-19 подтвердился у 142 человек. 11 из них — жители северного региона.

Дарья Пышмынцева