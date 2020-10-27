В военно-патриотическом сборе «Айбын-2020» приняли участие североказахстанцы

Совершенствование физической, военно-прикладной и технической подготовки молодежи — главная цель республиканского сбора. Сегодня участие принимают команды из Щучинска и Петропавловска. На этом этапе юноши выполняют подтягивание на перекладине.

Мират Аскеров учится в 10 классе. С 13-ти лет занимается воркаутом. В сборах принимает участие впервые. Сегодня он подтянулся 23 раза. Надеется, что его команда победит.

Мират Аскеров — участник республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын»:

— Думаю, я показал хороший результат. Наши ребята очень хорошо подтягиваются. Мы готовились к ним очень долго. Мы разбирали и собирали автоматы, одевали и снимали ОЗК очень долго и очень часто.

В этом году военно-патриотический сбор проходит онлайн, через платформу Google meet. В составе команды от СКО выступает 15 человек: 10 юношей и 5 девушек. В основном это учащиеся школ и колледжей областного центра.

Виктор Хворых — методист регионального учебно-методического центра физической культуры, спорта и НВП:

— В данном сборе кроме детско-подростковых клубов регионов принимают участие военнизированные школы «Жас улан» и военно-патриотические клубы от воинских частей министерства обороны и национальной гвардии. Каждая категория оценивается отдельно.

Всего 7 этапов, позади — 4. Ребята приняли участие в интеллектуальных конкурсах, челлендже «Біз біргеміз», чемпионате «»SMART сарбаз», оказывали военно-медицинскую помощь.

Алишер Ашимов