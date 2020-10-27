В областном филиале «Казводхоза» предлагают увеличить тариф на свои услуги

Вода камень точит. Об этой народной мудрости очень хорошо знают и каждый день наблюдают ее, что называется, в деле специалисты областного филиала «Казводхоза». Они держат «руку на пульсе» сразу трех водохранилищ региона. У каждого из них свой характер и особенности.

Чего только стоит Сергеевское, которое кроме Северо-Казахстанской обеспечивает водой Костанайскую и Акмолинскую области. Вполне логично, что сооружения, которые ежесекундно сбрасывают десятки, если не сотни кубометров живительной влаги, периодически нужно латать.

Причем, порой, очень основательно. Это одна из причин повысить тариф, рассказал исполняющий обязанности директора областного филиала «Казводхоза».

Шугаип Ибатуллин, и.о директора СКФ РГП «Казводхоз»:

— Эти объекты уже прослужили более 50 лет, требуют капитального и текущего ремонтов, что местным бюджетом и республиканским, деньги на финансирование этих работ особо не выделяются. Срок эксплуатации нашей автотехники больше 20 лет, даже есть 30-летняя техника, мы ее до сих пор обслуживаем. Предлагаем поднять тариф на 1,86 тг. Все доказывающие документы представлены.

Поднимать тариф будут постепенно, в течение 5 лет. Исполняющий обязанности директора предприятия заверил, что североказахстанцы этих изменений не ощутят. Не ударят они и по основным водопотребителям областного филиала «Казводхоза». Зато заработок его сотрудников изменится в положительную сторону.

Шугаип Ибатуллин, и.о директора СКФ РГП «Казводхоз»:

— Заработная плата у нас 121 тысяч тг. Мы хотим даже заработную плату поднять до 168 тыс тенге в среднем по региону. Даже тех людей, которые у нас работают, мы обязаны учить и поднимать квалификацию. Это требует материальных затрат.

А решение об увеличении любого тарифа требует времени. Так или иначе, последнее слово в этом вопросе останется за специалистами областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий.

Дарья Пышмынцева