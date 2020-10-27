В Казахстане все участники очных совещаний и заседаний должны сдавать ПЦР-тесты

Новости МТРК, COVID-19: Казахстан

20:09 27 Октября 2020

В документе говорится о том, что срок действия справки не должен превышать больше 3 дней. Кроме того, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, лица, участвующие в заседаниях, должны иметь при себе справку на наличие отрицательного результата, медицинские маски респираторного типа и перчатки.

Соблюдать социальную дистанцию, избегать рукопожатий тоже обязательно. При продолжительности выступления более 30 минут и нахождении на расстоянии не менее 3 метров от первого ряда участников, спикерам допускается выступать без использования средств защиты.

 

 

Алишер Ашимов

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