В Казахстане все участники очных совещаний и заседаний должны сдавать ПЦР-тесты

В документе говорится о том, что срок действия справки не должен превышать больше 3 дней. Кроме того, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, лица, участвующие в заседаниях, должны иметь при себе справку на наличие отрицательного результата, медицинские маски респираторного типа и перчатки.

Соблюдать социальную дистанцию, избегать рукопожатий тоже обязательно. При продолжительности выступления более 30 минут и нахождении на расстоянии не менее 3 метров от первого ряда участников, спикерам допускается выступать без использования средств защиты.

Алишер Ашимов